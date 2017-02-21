Никто в аварии не пострадал.

Ранним утром в Астане переполненный пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает МИА Казинформ.





По свидетельствам очевидцев, авария произошла в 6.49. Автобус (маршрут 51) выехал с остановки (возле ресторана "Туран") и продолжил движение по улице Момышулы. Не доезжая до перекрестка (пр. Тауелсиздик), автобус столкнулся с такси.





Удар пришелся в заднюю часть такси, автобус резко вывернул влево, а такси откинуло вправо на 10 метров.





Никто в аварии не пострадал.































