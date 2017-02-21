В Астане переполненный пассажирский автобус попал в ДТП
21 февраля 2017, 08:00
Никто в аварии не пострадал.
Ранним утром в Астане переполненный пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает МИА Казинформ.
По свидетельствам очевидцев, авария произошла в 6.49. Автобус (маршрут 51) выехал с остановки (возле ресторана "Туран") и продолжил движение по улице Момышулы. Не доезжая до перекрестка (пр. Тауелсиздик), автобус столкнулся с такси.
Удар пришелся в заднюю часть такси, автобус резко вывернул влево, а такси откинуло вправо на 10 метров.
Никто в аварии не пострадал.
Фото МИА "Казинформ"
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845245-6117e87c8e0a5aece4325b0366c26d7a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...