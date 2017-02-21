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В Астане переполненный пассажирский автобус попал в ДТП

21 февраля 2017, 08:00

Никто в аварии не пострадал.


Ранним утром в Астане переполненный пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает МИА Казинформ.

По свидетельствам очевидцев, авария произошла в 6.49. Автобус (маршрут 51) выехал с остановки (возле ресторана "Туран") и продолжил движение по улице Момышулы. Не доезжая до перекрестка (пр. Тауелсиздик), автобус столкнулся с такси.

Удар пришелся в заднюю часть такси, автобус резко вывернул влево, а такси откинуло вправо на 10 метров.

Никто в аварии не пострадал.









Фото МИА "Казинформ"



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