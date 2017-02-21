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Жуткая авария в Алматы: водителя придавило собственным автомобилем

21 февраля 2017, 09:12

Прибывшие медики забрали водителя и пассажира в тяжелом состоянии.


Крупное ДТП произошло в Алматы ранним утром на улице Бекмаханова, сообщает Zakon.kz.

Nissan двигался в восточном направлении по ул. Бекмаханова и на затяжном повороте водитель не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с пассажирским автобусом. После чего Nissan закрутило по дороге и он попал под КамАЗ, ехавший за автобусом.

После столкновения с бетономешалкой легковушку отбросило на обочину. И в этот момент ее водителя через заднее стекло выкинуло на обочину, где его придавил прилетевшая следом машина.

Прибывшие медики забрали водителя и пассажира, оба были в тяжелом состоянии.

Из-за аварии образовалась пробка.




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