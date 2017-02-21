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Более 6 млн тенге собрал мошенник с жителей Астаны за трудоустройство в Корее

21 февраля 2017, 10:31

В настоящее время с заявлением обратились 15 потерпевших.


Полицейские Астаны ищут пострадавших от действий подозреваемого в мошенничестве, который, представляясь представителем фирмы, завладел крупными суммами, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

В Департаменте внутренних дел Астаны расследуются уголовные дела в отношении мужчины по имени "Мадияр", представлявшегося представителем фирмы «КORE АNA».

Установлено, что с 10 июня по 25 августа 2016 года подозреваемый, обманывая жителей столицы, обещая трудоустроить их на высокооплачиваемую работу в Южной Корее, завладел их деньгами, от 400 000 тенге с каждого. В настоящее время с заявлением обратились 15 потерпевших.

"Просим всех пострадавших от действий подозреваемого сообщить в ДВД г.Астана по телефонам: 71-67-10, 71-67-49, 8-775-152-65-90 (следователь Кулькаев Ж.Д.)", - сообщили в ДВД.

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