СМИ: убитый брат Ким Чен Ына в последние годы страдал паранойей

По информации газеты The Guardian, о страхах Ким Чен Нама сообщил Энтони Сахакиан, который встречался с убитым почти каждый ежедневно, когда тот приезжал в Швейцарию.

«Мы действительно обсуждали режим, его сводного брата, говорили о том, что там происходит. Одно могу сказать: он никогда не был заинтересован во власти», - рассказал Энтони Сахакиан.





По словам Сахакиана, Ким Чен Нам был со своей родиной на расстоянии вытянутой руки.





«Он был очень расстроен тем, что происходит в его стране и действительно переживал за свой народ. Это усиливало давление на него, так как он не мог ничего с этим сделать», - сказал он.