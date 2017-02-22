В Алматы мужчина разбился насмерть, упав с 15 этажа

В Алматы мужчина около 25-ти лет упал с 15 этажа ЖК "Каусар". Он скончался на месте, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Трагедия произошла по адресу Толе би 286/5. По предварительной информации он упал на крышу банка.





Как рассказал из жильцов, он курил на балконе 15-го этажа. На соседнем балконе стоял мужчина, который спросил какой это этаж? Ответив и докурив, жилец вернулся домой. Чуть позже он узнал, что этот мужчина разбился.





На месте происшествия работают криминалисты. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Подробности происшествия будут известны позже.







