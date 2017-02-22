Женщина, убивавшая Ким Чен Нама знала, что это не розыгрыш

"Конечно она знала это", — сказал полицейский. По его словам, на кадрах с видео-наблюдения видно, как именно нападавшая держала свои руки и что она направилась в туалет, чтобы их помыть.





"Так что она знала очень хорошо, что это яд, и надо вымыть руки", — сказал Халид Абу Бакар.





Ранее задержанные в полицией гражданки Индонезии и Вьетнама, которые участвовали в нападении, утверждали, что им было сказано участвовать в съемке видео-розыгрыша.





Халид Абу Бакар заявил, что их действия были спланированы и там явно "не кино снимали".