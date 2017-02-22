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Женщина, убивавшая Ким Чен Нама знала, что это не розыгрыш

22 февраля 2017, 11:44

На кадрах с видео-наблюдения видно, как именно нападавшая держала свои руки и что она направилась в туалет, чтобы их помыть.


Подозреваемая в убийстве в Малайзии гражданина КНДР, которого называют братом северокорейского лидера Ким Чен Ына, точно знала, что применяла отравляющее вещество, подтвердил в среду на пресс-конференции в Куала-Лумпуре глава малайзийской полиции Халид Абу Бакар, сообщает РИА Новости.

"Конечно она знала это", — сказал полицейский. По его словам, на кадрах с видео-наблюдения видно, как именно нападавшая держала свои руки и что она направилась в туалет, чтобы их помыть.

"Так что она знала очень хорошо, что это яд, и надо вымыть руки", — сказал Халид Абу Бакар.

Ранее задержанные в полицией гражданки Индонезии и Вьетнама, которые участвовали в нападении, утверждали, что им было сказано участвовать в съемке видео-розыгрыша.

Халид Абу Бакар заявил, что их действия были спланированы и там явно "не кино снимали".

Напомним, 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля, однако в Южной Корее со ссылкой на спецслужбы сразу сообщили, что убит Ким Чен Нам — сводный сын северокорейского лидера Ким Чен Ына, и обвинили в убийстве Пхеньян. Малайзия пока официально не провела опознания убитого и анализ ДНК, ожидая прибытия его родственников. Причина смерти также пока не подтверждена, но предполагается, что нападавшими было применено отравляющее вещество, которым возможно была пропитана ткань, наброшенная на лицо жертвы.

Фото: © AFP 2017/ JoongAng Sunday

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