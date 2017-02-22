Большинство патентов казахстанских ученых не востребованы - Назарбаев
22 февраля 2017, 12:41
"В современных работах нередко содержится плагиат, мне об этом частенько пишут".
На сессии общего собрания Национальной академии наук РК, посвященной 70-летнему юбилею академии, Нурсултан Назарбаев отметил несколько проблемных моментов в казахстанской науке, передает Zakon.kz.
"Опытные конструкторские разработки составляют менее четверти всех научных работ. Казахстанские ученые активно патентуют свои разработки, однако подавляющее большинство патентов не востребованы. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства. Практически не привлекаются заказы с реального сектора", - сказал он.
Президент страны предположил, что это последствие того опыта, который мы приобрели в советские времена.
"В современных работах нередко содержится плагиат, мне об этом частенько пишут. Пришло время кардинально изменить подходы к развитию отечественной науки. Мы сократили этапность предоставления денег, создали специальную комиссию, которая может рассмотреть и сразу ученому или лаборатории дать денег для хороших инноваций. Но и там находят лазейки известные чиновники от науки, для того, чтобы "ущипнуть". Теперь надо, чтобы закон заработал в полной мере, это зависит от нас с вами, а не от кого-нибудь", - сказал президент.
Фото: obk.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845525-ec1b3c4f639644795b38932ba4aa4781
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...