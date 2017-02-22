Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Большинство патентов казахстанских ученых не востребованы - Назарбаев

22 февраля 2017, 12:41

"В современных работах нередко содержится плагиат, мне об этом частенько пишут".


На сессии общего собрания Национальной академии наук РК, посвященной 70-летнему юбилею академии, Нурсултан Назарбаев отметил несколько проблемных моментов в казахстанской науке, передает Zakon.kz.

"Опытные конструкторские разработки составляют менее четверти всех научных работ. Казахстанские ученые активно патентуют свои разработки, однако подавляющее большинство патентов не востребованы. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства. Практически не привлекаются заказы с реального сектора", - сказал он.

Президент страны предположил, что это последствие того опыта, который мы приобрели в советские времена.

"В современных работах нередко содержится плагиат, мне об этом частенько пишут. Пришло время кардинально изменить подходы к развитию отечественной науки. Мы сократили этапность предоставления денег, создали специальную комиссию, которая может рассмотреть и сразу ученому или лаборатории дать денег для хороших инноваций. Но и там находят лазейки известные чиновники от науки, для того, чтобы "ущипнуть". Теперь надо, чтобы закон заработал в полной мере, это зависит от нас с вами, а не от кого-нибудь", - сказал президент.

Фото: obk.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...