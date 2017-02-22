Большинство патентов казахстанских ученых не востребованы - Назарбаев

"В современных работах нередко содержится плагиат, мне об этом частенько пишут".

На сессии общего собрания Национальной академии наук РК, посвященной 70-летнему юбилею академии, Нурсултан Назарбаев отметил несколько проблемных моментов в казахстанской науке , передает , передает Zakon.kz





"Опытные конструкторские разработки составляют менее четверти всех научных работ. Казахстанские ученые активно патентуют свои разработки, однако подавляющее большинство патентов не востребованы. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства. Практически не привлекаются заказы с реального сектора", - сказал он.





Президент страны предположил, что это последствие того опыта, который мы приобрели в советские времена.





"В современных работах нередко содержится плагиат , мне об этом частенько пишут. Пришло время кардинально изменить подходы к развитию отечественной науки. Мы сократили этапность предоставления денег, создали специальную комиссию, которая может рассмотреть и сразу ученому или лаборатории дать денег для хороших инноваций. Но и там находят лазейки известные чиновники от науки, для того, чтобы "ущипнуть". Теперь надо, чтобы закон заработал в полной мере, это зависит от нас с вами, а не от кого-нибудь", - сказал президент.



