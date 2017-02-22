Депутат о высказывании Атамбаева: Оно было сделано по каким-то внутриполитическим соображениям
22 февраля 2017, 13:12
Все эти годы Казахстан конструктивно взаимодействовал с Кыргызстаном.
Председатель комитета Мажилиса Парламента РК по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев высказал мнение по поводу недавнего высказывания в интервью Euronews президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о том, что Казахстан имеет отношение к человеческим жертвам в Кыргызстане в 2010 году, передает корреспондент Zakon.kz.
«Причиной для высказывания президента Кыргызстана, который является высшим избираемым лицом этого государства, явились, видимо, какие-то конъюнктурные внутриполитические соображения. Какие соображения, с чем они связаны, сказать нам достаточно сложно», - сказал он журналистам после пленарного заседания палаты.
«Видимо, какая-то идет политическая борьба, внутри какие-то идут взаимоотношения между политическими силами», - добавил депутат. По его мнению, в этих условиях, используя этот фактор, «нагнетают обстановку».
«Возможно, кыргызский президент хочет достичь каких-то внутриполитических целей. Но в тоже время, мы должны сказать, что международная политика, взаимоотношения между странами не должны являться предметом каких-то конъюнктурных заявлений, конъюнктурных действий, так как эти отношения касаются национальных интересов нашего государства», - считает М.Ашимбаев.
Как он отметил, Казахстан все годы помогает Кыргызстану.
«Тем более, что все эти годы конструктивно взаимодействовали с Кыргызстаном, сотрудничаем с этой страной, помогаем этой стране, оказываем помощь этой стране. Я думаю, что такого рода конъюнктурные заявления неблагоприятны. Конечно, они сказываются на наших отношениях, но в то же время Казахстан будет и дальше активно развивать конструктивные взаимодействия с этим государством», - подчеркнул мажилисмен.
«Мы будем поддерживать все совместные проекты, будем создавать условия для передвижения граждан между двумя государствами, будем развивать какие-то трансграничные направления сотрудничества, поэтому, конечно, мы уверены, что отношения между нашими странами, несмотря на такого рода конъюнктурные заявления, будут конструктивно развиваться и в интересах народов наших двух государств», - заключил он.
Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: sputniknews.kz
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