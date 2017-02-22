Глава государства предложил создать на базе Академии наук коллегиальный орган по этике

Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе торжественной сессии Общего собрания Национальной академии наук РК предложил создать на её базе коллегиальный орган по этике , сообщает , сообщает Zakon.kz





«Он (орган по этике) мог бы разработать кодекс ученого, кодекс по этике публикации, - предложил президент. - Также нужно решить вопрос участия Академии наук, на договорной основе проведение конкурсов и присуждение именных премий в области науки. Министерству образования совместно с Академией и вузами необходимо продвигать в своих научных зданиях международные рейтинговые базы. Надо не менее половины научных статей публиковать на английском языке, они должны быть доступны в электронном формате и включены в мировые базы данных».





По его словам, данные меры необходимы казахстанским ученным для вхождения в глобальное научное пространство. Только тесное сотрудничество с мировыми научными сообщества поможет развить отечественную науку.





«В рамках ежегодного Астанинского экономического форума мы привлекаем авторитетнейших ученных. За 10 лет работы форума к нам приезжали 22 нобелевских лауреата, среди которых не только в сфере экономики, но и физики, биологи и химики. Нужно использовать имеющийся контакт для развития нашей науки. Уверен, Академия наук и наши ученные станут активными участниками новой стратегии развития Казахстана и будут в авангарде ускоренной технологической модернизации. Это не простая задача, но мы должны это сделать», - сказал Н. Назарбаев.



