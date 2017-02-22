С запросом к премьеру о фактической стоимости стекольного завода в Кызылорде обратился депутат

В депутатскую фракцию «Ак жол» обратилась отраслевая Ассоциация, объединяющая отечественные предприятия-переработчики строительного стекла, по поводу строительства стекольного завода в г. Кызылорда, реализуемого при участии холдинга «Байтерек», сообщила пресс-служба партии. Как известно, антикоррупционным ведомством ведётся расследование миллиардных хищений с этого завода, в которых обвиняется бывшее руководство холдинга.





«Считаем нужным придерживаться принципа презумпции невиновности подозреваемых и невмешательства в ход расследования. Вместе с тем полагаем, что отечественные производители вправе ставить вопросы о дальнейшей судьбе завода, а также о прозрачности использования государственных средств в квазигосударственном секторе, поскольку они ещё в 2014-2015 г.г. обращались во все инстанции по поводу указанного проекта. И как показывают текущие события, их опасения оказались небеспочвенными», - говорится в запросе «ак жола» в адрес премьер-министру Б.Сагинтаева.





Как отмечается, руководство ассоциации приводит данные, достоверность которых нуждается в подтверждении, но которые способны повлиять на оценку ситуации вокруг строящегося предприятия и эффективности вложенных в него государственных средств.





В этой связи депутаты партии просят предоставить следующую информацию:





Какова фактическая стоимость проекта стекольного завода в г.Кызылорда? Согласно письма холдинга «Байтерек» от 8 апреля 2015 г., она оценивалась в 52 млрд.тг, или 280 млн.долларов США по официальному курсу на тот момент.





«Сейчас представители госорганов говорят в прессе о 42 млрд.тенге, что составляет около 130 млн.долл.США по текущему курсу. Между тем, исполнителем проекта является иностранная компания, оборудование также приобреталось за рубежом. Следовательно, основная часть средств изначально оплачивалась в валюте. Поэтому данные о стоимости проекта требуют уточнения для реальной оценки ситуации, - указывается в запросе. - Кроме того, если данные о хищении миллионов долларов подтвердятся - не приведёт ли это к необходимости дополнительного финансирования проекта? Если же, как заявлялось в СМИ, дополнительного финансирования не потребуется - не означает ли это, что в бюджет проекта изначально закладывалась завышенная сумма, не соответствующая реальным расходам?»





Депутаты также поинтересовались, правда ли, что финансирование данного проекта производилось инвестфондом Казахстана и Банком развития на таких невероятно щадящих условиях, как 2% годовых на 20 лет, с отсрочкой 5 лет? Есть ли другие примеры, когда не иностранным компаниям, а отечественному бизнесу эти институты предоставляли бы кредиты на таких же условиях?





Правда ли, что даже при таких крупных вложениях, налоговая отдача для бюджета региона от данного проекта ожидается в пределах лишь 220 млн.тенге в год? Т.е., государство взамен всех выделенных средств, получит идентичную сумму в бюджет только через 190 лет?





Насколько верно утверждение, будто 70% доли в проекте стоимостью от 130 до 280 млн.долл. были проданы некоему частному ТОО за 12 миллионов долл., причём на деньги государственного венчурного фонда, входящего в систему того же холдинга «Байтерек»? Какова реальная стоимость этой доли, если 70% от 130 - это 91 млн.долл, но никак не 12?





Также депутаты поинтересовались - в течение какого времени планируется выход проекта на точку безубыточности и получение чистой прибыли? Будет ли продукция казахстанского завода конкурентоспособной и задали еще ряд вопросов.



