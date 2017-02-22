Житель Актюбинской области завел себе двух рабынь

Женщины более полугода вынуждены были работать в крестьянском хозяйстве.

В Актюбинской области полиция задержала начальника станции по подозрению в незаконной торговле людьми с целью трудовой эксплуатации, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

17 февраля сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт торговли людьми.

Жертвами оказались жительницы области 44 и 29 лет, которые обманом были привлечены на работу в крестьянское хозяйство в Хромтауском районе, где их более полугода незаконно, против воли, эксплуатировали в качестве рабочей силы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель, который имел достаточно высокое положение в районе.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 128 ч.2 УК РК (торговля людьми с целью трудовой эксплуатации).

Подозреваемый водворен в ИВС Хромтауского района. Расследование продолжается.