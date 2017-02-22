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В Костанае арестовали адвоката за мошенничество и взятки

22 февраля 2017, 19:50

Выманив у жертвы 5 миллионов тенге на взятку, адвокат присвоил 2 миллиона.


В Костанайском областном суде адвокат, подозреваемый в мошенничестве и посредничестве во взятке, арестован, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

В среду, 22 февраля, Костанайский областной суд рассмотрел материал по жалобе потерпевшего и протесту Костанайского транспортного прокурора на постановление суда № 2 г. Костаная о санкционировании меры пресечения в отношении адвоката Костанайской коллегии адвокатов Е. Мухамеджанова, подозреваемого в совершении преступных деяний по ст. 190 ч. 3 п. 1, 368 ч. 1 УК РК (мошенничество, совершенное в крупном размере, посредничество во взяточничестве).

Ранее, 18 февраля, судом № 2 г. Костаная в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде залога.

Адвокат подозревается в том, что 9 февраля 2017 года при встрече с потерпевшим сообщил ему, что за прекращение в отношении последнего оперативно-розыскных мероприятий и непривлечение его к уголовной ответственности необходимо передать через него сотрудникам СЭР ДГД Костанайской области денежные средства в сумме 5 млн тенге. При этом Мухамеджанов намеревался передать сотруднику ДГД в качестве взятки только 3 млн тенге, а остальные присвоить.

На данные условия потерпевший согласился, и 13 февраля, около 20.00, при встрече с Мухамеджановым передал ему денежные средства в сумме 5 млн тенге.

На следующий день, около 11.00, адвокат передал 3 млн сотруднику ДГД. Оставшиеся денежные средства в сумме 2 млн тенге Мухамеджанов похитил.

На постановление суда первой инстанции был принесен протест транспортного прокурора и подана жалоба потерпевшего.

В областном суде постановление суда первой инстанции отменено. Сумма залога в размере 1 млн 134 тысячи тенге возвращена залогодателю. Адвокат Е. Мухамеджанов взят под стражу в зале суда.


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