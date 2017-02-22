В Костанае двухлетняя девочка погибла от отравления неизвестным молочным продуктом

В мессенджере WhatsApp пользователи рассылают аудиосообщение, где девушка рассказывает о гибели девочки из Костаная, которая отравилась неизвестным молочным продуктом, сообщает Alau.kz. По словам девушки, ребенку этим летом должно было исполниться 3 года.

По рассказу девушки, она являлась бывшей соседкой семьи, где погибла Маша — так она зовет ребенка, мать девочки она зовет Людой.

«Люда съездила в один из супермаркетов города. Купила творог и что-то из детского питания, вроде йогурт какой-то. В общем все это смешала и накормила Машу», — говорится в аудиосообщении.

Девушка рассказывает, что инцидент произошел около недели назад.

«Они ее на самолете увезли в Астану и сегодня, спустя неделю, на самолете привезли уже труп. За неделю и почки, и печень, и сердце — все остановилось», — не скрывая слез делится горем бывшая соседка.

Со слов рассказывающей девушки, мама погибшей девочки недавно родила второго ребенка. Для всех, кто знал семью, где произошло горе, это стало большим шоком, говорится в аудиосообщении.

«Она (мама погибшей девочки — прим. автора) сама не помнит, что покупала и чек выкинули. Младший плачет и старшей внимание нужно. Все в суете», — говорится в аудиосообщении.

Между тем, факт отравления ребенка подтвердили в городской детской больнице. Давать какие-либо комментарии по этому случаю врачи отказались.