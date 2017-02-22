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В Калифорнии из-за наводнений эвакуированы десятки тысяч жителей

22 февраля 2017, 21:43

Из-за подтоплений дорожным службам пришлось перекрыть движение по одной из федеральных трасс к югу от Сан-Франциско в обоих направлениях


По меньшей мере 14 тысяч жителей американского города Сан-Хосе (штат Калифорния) и его окрестностей эвакуированы из-за наводнений, вызванных мощными ливнями. Об этом заявили в среду представители властей штата, пишет ТАСС.

О возможных пострадавших в результате удара стихии пока не сообщается. "В настоящий момент мы сосредоточены на том, чтобы вывезти людей из тех районов, находиться в которых опасно", - заявил мэр города Сэм Ликкардо.

Сообщается, что из берегов вышли несколько рек и водоемов. Из-за подтоплений дорожным службам пришлось перекрыть движение по одной из федеральных трасс к югу от Сан-Франциско в обоих направлениях. Власти пока отказываются называть сроки, когда шоссе будет вновь открыто.

Как сообщили представители американской Национальной метеорологической службы, дожди в регионе, согласно прогнозам, возобновятся в ближайшие выходные и могут продлиться несколько дней.


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