В Мангистауской области загорелась машина с детьми

Женщина и двое детей пострадали в результате возгорания автомобиля на АГЗС в Шетпе, передает lada.kz.

Автомобиль марки ВАЗ 2001 года выпуска загорелся 22 февраля, рядом с газовой заправкой в поселке Шетпе Мангистауской области.

Трое пассажиров автомобиля получили ожоги различной степени тяжести.

Дети, 2007 и 2014 года рождения, были доставлены в больницу с ожогами кистей рук, их мать, 1981 года рождения, получила ожоги лица. Водитель автомобиля не пострадал.

«В 17:36 на пульт дежурного ДЧС поступил вызов, на место происшествия были отправлены пять человек личного состава и одна единица спецтехники. В 17:40 спасатели прибыли на АГЗС, пожар ликвидировали через девять минут. Причины возгорания выясняются», — сказал начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области Хаям Амирбеков.

Автомобиль полностью сгорел. АГЗС, расположенная рядом, не пострадала.