Радиомодули для счетчиков воды на 19 млн тг украли из жилых комплексов Астаны

Столичными полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны злоумышленники, похитившие радиомодули счетчиков водоснабжения из жилых комплексов на сумму 19 млн. тенге, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





22 февраля т.г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение ряда краж радиомодулей счетчиков водоснабжения из жилых комплексов по улице Мәңгілік ел задержаны трое подозреваемых. Ими оказались жители Алматинской, Акмолинской областей. Подозреваемые похитили более 400 счетчиков на общую сумму около 19 млн. тенге.





В ходе следственных действий установлено, что один из подозреваемых ранее занимался установкой электрических оборудований, и демонтаж счетчиков водоснабжения для него не составлял труда. Кроме того, чтобы не привлекать внимание жильцов задержанные приобрели спецодежду.





В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «кража» УК РК.





Также проверяется причастность задержанных к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.



