В Алматы Subaru на полном ходу протаранил стоявшую машину

Водитель Subaru утверждал, что ехал на скорости не более 70 км/ч.

На пр.Суюнбая в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей Subaru и Daewoo Nexia , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Как рассказал водитель Subaru, он ехал вверх по пр.Суюнбая в среднем ряду. Впереди ехала машина, водитель которой его не пропускал. Проехав ул.Богдана Хмельницкого, водитель Subaru решил его обогнать. Для этого он резко принял вправо, но не учел, что там у обочины припаркована Nexia. В итоге Subaru на полном ходу врезался в нее.





От сильного удара Daewoo проктилась метров 60 вперед, при этом перестроилась в левый ряд. Ее водитель долго не мог понять, что произошло, и только через какое-то время нажал на тормоз.





В аварии обошлось без пострадавших.







