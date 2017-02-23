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В Алматы Subaru на полном ходу протаранил стоявшую машину

23 февраля 2017, 11:14

Водитель Subaru утверждал, что ехал на скорости не более 70 км/ч.


На пр.Суюнбая в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей Subaru и Daewoo Nexia, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал водитель Subaru, он ехал вверх по пр.Суюнбая в среднем ряду. Впереди ехала машина, водитель которой его не пропускал. Проехав ул.Богдана Хмельницкого, водитель Subaru решил его обогнать. Для этого он резко принял вправо, но не учел, что там у обочины припаркована Nexia. В итоге Subaru на полном ходу врезался в нее.

От сильного удара Daewoo проктилась метров 60 вперед, при этом перестроилась в левый ряд. Ее водитель долго не мог понять, что произошло, и только через какое-то время нажал на тормоз.

В аварии обошлось без пострадавших.




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