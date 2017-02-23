За курение в подъезде астанчанина оштрафовали на 6800 тг

С начала года за курение в неустановленных местах сотрудниками МПС ДВД Астаны выявлено около 5000 правонарушений.

22 февраля во время обхода административного участка участковый инспектор выявил факт нарушения общественного порядка - мужчина курил в подъезде дома №22 по ул. Манаса , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на МПС ДВД Астаны.





За административное правонарушение на 40–летнего мужчину составлен протокол по статье 441 КРКоАП «Нарушение запрета курения в отдельных общественных местах», штраф 3 МПР (6807 тенге).





В целом, с начала года за курение в неустановленных местах сотрудниками МПС ДВД Астаны выявлено около 5000 правонарушений.





"Напомним, за нарушение статьи 441 «Нарушение запрета курения в отдельных общественных местах» КРКоАП предусмотрен штраф в размере трех МРП. При повторном нарушении данной статьи в течение года нарушителю придется выплатить штраф в размере шести МРП (13614 тенге). Просим граждан сообщать полиции о совершаемых преступлениях и правонарушениях в ближайший участковый пункт полиции либо по телефону 102", - отмечают в полиции.