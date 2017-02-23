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Полиция Алматы ищет очевидцев смертельного наезда на девочку

23 февраля 2017, 11:31

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Управлении дознания Департамента начато досудебное расследование.


Полиция Алматы разыскивает водителя авто, совершившего наезд на 7-летнюю девочку, которая в итоге скончалась, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
Напомним, 22 февраля около 19.30 часов водитель темной Mazda, предположительно, 626-й модели, на ул.Тауелсиздик, напротив общеобразовательной школы №185, сбил девочку, 2009 года рождения. Ребенок, к сожалению, от полученных травм скончался. А водитель скрылся с места происшествия.

«Девочка шла в сопровождении своей матери. Женщина марку и номер авто не запомнила. По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Управлении дознания Департамента начато досудебное расследование. Оперативно-розыскные мероприятия проводят сотрудники нашего подразделения. Не исключено, что кто-то из граждан мог стать очевидцем данного ДТП, их показания важны для следствия. В связи с чем, сообщаем контактные сведения, по которым граждане могут сообщить имеющуюся у них информацию: 8-707-222-88-87 и 8-707-599-09-11», - сообщил начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

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