Полиция Алматы ищет очевидцев смертельного наезда на девочку

Полиция Алматы разыскивает водителя авто, совершившего наезд на 7-летнюю девочку, которая в итоге скончалась, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Напомним , 22 февраля около 19.30 часов водитель темной Mazda, предположительно, 626-й модели, на ул.Тауелсиздик, напротив общеобразовательной школы №185, сбил девочку, 2009 года рождения. Ребенок, к сожалению, от полученных травм скончался. А водитель скрылся с места происшествия.





«Девочка шла в сопровождении своей матери. Женщина марку и номер авто не запомнила. По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Управлении дознания Департамента начато досудебное расследование. Оперативно-розыскные мероприятия проводят сотрудники нашего подразделения. Не исключено, что кто-то из граждан мог стать очевидцем данного ДТП, их показания важны для следствия. В связи с чем, сообщаем контактные сведения, по которым граждане могут сообщить имеющуюся у них информацию: 8-707-222-88-87 и 8-707-599-09-11», - сообщил начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.