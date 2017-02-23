В минздраве рассказали о состоянии пострадавших под лавиной солдат

Жизням пострадавших ничего не угрожает.

Десять пострадавших в результате схода снежной лавины в Жамбылской области остаются в медицинских учреждениях, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.





"У двух пациентов, доставленных в Алматы, травмы — ушибы различной степени, травмы позвоночника были у ребят, синдромы сдавления мягких тканей. У них состояние средней тяжести", — сказал министр.





По его словам, жизням пострадавших ничего не угрожает.





"Мы ежедневно мониторим. Двоих больных, относительно тяжелых, мы перевели в Алматы. Состояние стабильное, под контролем. На данный момент двое в Алматы, остальные в Таразе, в военном госпитале. В общей сложности у нас десять больных", — сказал Биртанов.





Напомним , трагедия произошла 17 февраля в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом , остальных удалось спасти . Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. Комиссией ведется работа по выяснению причин и обстоятельств трагедии. После произошедшего министр обороны РК освободил от должности командира части и начальника штаба части.





Фото: riamo.ru



