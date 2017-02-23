В минздраве рассказали о состоянии пострадавших под лавиной солдат
23 февраля 2017, 15:09
Жизням пострадавших ничего не угрожает.
Десять пострадавших в результате схода снежной лавины в Жамбылской области остаются в медицинских учреждениях, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.
"У двух пациентов, доставленных в Алматы, травмы — ушибы различной степени, травмы позвоночника были у ребят, синдромы сдавления мягких тканей. У них состояние средней тяжести", — сказал министр.
По его словам, жизням пострадавших ничего не угрожает.
"Мы ежедневно мониторим. Двоих больных, относительно тяжелых, мы перевели в Алматы. Состояние стабильное, под контролем. На данный момент двое в Алматы, остальные в Таразе, в военном госпитале. В общей сложности у нас десять больных", — сказал Биртанов.
Напомним, трагедия произошла 17 февраля в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом, остальных удалось спасти. Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. Комиссией ведется работа по выяснению причин и обстоятельств трагедии. После произошедшего министр обороны РК освободил от должности командира части и начальника штаба части.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: riamo.ru
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