В Актобе во дворе школы обнаружили труп женщины
23 февраля 2017, 15:38
Причина смерти пока неизвестна.
22 февраля на заднем дворе 9-й школы нашли труп женщины. По словам очевидцев, женщине было примерно 36 лет, работала кассиром на АЗС «Гелиос», пишет газета "Диапазон".
В конце рабочего дня она почувствовала себя плохо и пошла в клинику «Шипагер». Когда шла мимо школы, женщина упала.
Приехавшие на место происшествия корреспонденты «увидели следы крови возле забора школы. Очевидцы сообщили, что одна девушка держала на руках другую, у нее из носа и горла шла кровь.
Вызвали скорую и медработника 9-й школы. Прибывшие медики скорой зафиксировали смерть девушки. Причина неизвестна.
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