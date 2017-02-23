На трассе в ЗКО патрульная машина лоб в лоб столкнулась с легковым авто

На трассе Уральск-Актобе в ДТП с участием патрульного автомобиля пострадали 5 человек,

По словам прибывших на место сотрудников полиции, ДТП произошло сегодня, около 7 часов утра.





- В патрульной машине находилось двое сотрудников дорожной полиции. Автомобиль направлялся в сторону Уральска. На встречную полосу вылетела машина марки "Фольксваген Венто", в ней находился водитель и двое пассажиров-мужчин. Произошло лобовое столкновение, - рассказали сотрудники полиции.





Все пострадавшие были доставлены в больницу на патрульных машинах, кроме водителя "Фольксвагена". Как рассказали сотрудники полиции, за ним приехала скорая помощь,так как состояние водителя было тяжелым.





На месте работает следственная группа.







