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На трассе в ЗКО патрульная машина лоб в лоб столкнулась с легковым авто

23 февраля 2017, 16:02

Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу в тяжелом состоянии.


На трассе Уральск-Актобе в ДТП с участием патрульного автомобиля пострадали 5 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

По словам прибывших на место сотрудников полиции, ДТП произошло сегодня, около 7 часов утра.

- В патрульной машине находилось двое сотрудников дорожной полиции. Автомобиль направлялся в сторону Уральска. На встречную полосу вылетела машина марки "Фольксваген Венто", в ней находился водитель и двое пассажиров-мужчин. Произошло лобовое столкновение, - рассказали сотрудники полиции.

Все пострадавшие были доставлены в больницу на патрульных машинах, кроме водителя "Фольксвагена". Как рассказали сотрудники полиции, за ним приехала скорая помощь,так как состояние водителя было тяжелым.

На месте работает следственная группа.



Кристина Кобина
Фото Медета Медресова

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