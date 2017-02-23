За взятку задержан глава областного филиала «КазАвтоЖол»
23 февраля 2017, 16:46
Проводится досудебное расследование.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области за получение взятки задержан руководитель областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» Аскар Жанкин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Незаконное вознаграждение в размере 4 млн. тенге он получил за покровительство подрядной организации, осуществляющей реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения за счет средств Национального фонда в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».
Жанкин водворен в ИВС УВД города Петропавловска. Проводится досудебное расследование.
Фото: troniks.kz
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