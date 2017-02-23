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В компьютерном клубе Усть-Каменогорска задержали наркоторговца

23 февраля 2017, 17:21

50-летний мужчина занимался сбытом марихуаны и, по показаниям свидетелей, имел постоянных клиентов.


Об этом сообщается в материалах специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО, передает корреспондент YK-news.kz.

Когда к полицейским поступила информация о вероятном наркоторговце, сотрудники управления по борьбе с наркотиками установили за гражданином слежку. Его удалось задержать в компьютерном клубе, сразу после того как мужчина продал анашу двум парням. Обыск дома дилера тоже дал результат: был обнаружен небольшой запас товара. К слову, мужчина имел официальную работу — он трудился слесарем на одном из предприятий.

Суд приговорил обвиняемого к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Михаил Потапов
Фото с сайта bigvill.ru

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