В компьютерном клубе Усть-Каменогорска задержали наркоторговца

50-летний мужчина занимался сбытом марихуаны и, по показаниям свидетелей, имел постоянных клиентов.

Об этом сообщается в материалах специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО, передает корреспондент передает корреспондент YK-news.kz





Когда к полицейским поступила информация о вероятном наркоторговце, сотрудники управления по борьбе с наркотиками установили за гражданином слежку. Его удалось задержать в компьютерном клубе, сразу после того как мужчина продал анашу двум парням. Обыск дома дилера тоже дал результат: был обнаружен небольшой запас товара. К слову, мужчина имел официальную работу — он трудился слесарем на одном из предприятий.





Суд приговорил обвиняемого к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем.





Приговор пока не вступил в законную силу.





Михаил Потапов