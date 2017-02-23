БРК открыл финансирование строительства малой ГЭС в Восточно-Казахстанской области
23 февраля 2017, 18:20
Проект в сфере «зеленой энергетики» позволит покрыть на четверть потребность Зыряновского района ВКО в электроэнергии.
АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – Банк, БРК) открыл финансирование проекта строительства Тургусунской гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 24,9 МВт в Восточно-Казахстанской области (далее – Проект). Общая стоимость Проекта составляет 11,6 млрд тенге, заем со стороны БРК составил 5 млрд тенге, срок кредитования – до 12 лет. Проект финансируется в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019.
Строительство первой гидроэлектростанции из каскада малых ГЭС на реке Тургусун в Зыряновском районе ВКО позволит обеспечить на 23% потребность данного района в электроэнергии, сократить выбросы углекислого газа на 680 тонн в год. Тургусунская ГЭС-1 сможет вырабатывать до 79,8 млн киловатт часов электроэнергии в год.
«Это первый для БРК проект,реализуемый в рамках закона о поддержке «зеленой энергетики» в Казахстане. Проект соответствует мандату БРК по финансированию объектов производственной инфраструктуры. Важен экологический аспект реализации Проекта, актуальный для Восточного Казахстана. Социальный эффект заключается в создании на этапе строительства ГЭС 300 рабочих мест», - отметила старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Айжан Битебаева.
На сегодняшний день в рамках Проекта завершены работы по созданию сопутствующей инфраструктуры - проведены подъездные дороги, линии электропередачи, мосты. Сооружение основного гидроузла, состоящего из трех гидроагрегатов, начнется в 2017 году после завершения всех подготовительных этапов. Строительство ГЭС планируется завершить к 2018 году. Поставщик оборудования и генеральный подрядчик Проекта – Китайская международная корпорация водного хозяйства и энергетики, участвовавшая в проектировании и строительстве Мойнакской ГЭС в Алматинской области, профинансированном со стороны БРК.
«Проект строительства первой Тургусунской ГЭС является важным шагом в развитии «зеленой энергетики» и возобновляемых источников энергии в Казахстане. Основные преимущества ГЭС – это независимость от конъюнктуры цен на топливо, длительный срок эксплуатации, возобновляемость основного ресурса, низкая себестоимость электроэнергии. Экологический аспект реализации Проекта предусматривает сохранение рыбного мира и ихтиофауны реки Тургусун», - отметил директор ТОО «Тургусун-1» Калаубек Баймуханбетов.
Потребность ВКО в энергоресурсах возрастает: если в 2014 году дефицит электроэнергии в регионе, который покрывался за счет поставок из других регионов Казахстана и импорта электроэнергии из России, составлял 1,9 млрд киловатт-часов, то в 2015 году - 2,2 млрд киловатт-часов.
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
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