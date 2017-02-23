На Украине похитили депутата "Блока Порошенко" Гончаренко

Пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган отметила, что задействованы все силы, чтобы найти Алексея Гончаренко.

Неизвестные похитили депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган, сообщает сообщает ТАСС





"Задействованы все силы и поисковые группы, чтобы найти Гончаренко", - сказала она в эфире телеканала "112. Украина".





Информацию о похищении подтвердили сегодня в Службе безопасности Украины и во фракции БПП.





Как сообщил член фракции БПП Александр Бригинец, Гончаренко 22 февраля вечером выехал в Одессу на срочную встречу. Однако до настоящего времени депутат не отвечает на звонки.





"Прокуратура подтверждает, что наиболее вероятная версия - похищение. Уверен, что это политическое преступление", - сообщил Бригинец на своей странице в Facebook.





Алексей Гончаренко в прошлом состоял в Партии регионов, возглавлял Одесский областной совет, является сыном бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Недавно Гончаренко оказался в центре скандала из-за инцидента около посольстве ФРГ в Киеве. Так, в начале февраля он написал "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены, который находится у здания посольства, в знак протеста против высказываний посла Германии Эрнста Райхеля. Дипломат усомнился в правомерности заявлений Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе в нынешних условиях.



