Пенсионер из ФРГ проехал на советском "Москвиче" более миллиона километров

За сорок лет "Москвичу" всего раз пришлось полностью менять двигатель.

Немецкий пенсионер Герхард Шотт проехал на "Москвиче-2140" 1976-го года выпуска более миллиона километров , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание tag24.





Житель города Цвиккау рассказал, что "познакомился с Мосси" более 40 лет назад. Машина долгое время находилась в служебном пользовании, однако позже мужчина решил оформить ее в собственность.





За сорок лет "Москвичу" всего раз пришлось полностью менять двигатель. "Он никогда не оставлял своего водителя в беде", — рассказывает Шотт. По словам пенсионера, особенно приятно, что машина расходует мало топлива: всего 10 литров на 100 километров. Водитель рассказал, что автомобиль "накатал уже более миллиона километров". При этом единственной проблемой является ржавчина на корпусе.





Пенсионер утверждает, что сегодня "Москвич" превратился в экзотику, хотя во времена ГДР многие автолюбители предпочитали ездить на советских машинах.



