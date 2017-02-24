Маленькая панда, мешающая работать, развеселила пользователей Сети

Видео, на котором детёныш цепляется за ноги сотрудника зоопарка, выложил в Сеть китайский Центр разведения больших панд. За сутки ролик набрал более 95 миллионов просмотров на "Фейсбуке".





"Я бы не стал даже пытаться работать. Я бы просто играл с пандой, пока руководство не уволило меня", — написал один из комментаторов.



