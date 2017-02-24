Маленькая панда, мешающая работать, развеселила пользователей Сети
24 февраля 2017, 07:47
За сутки видео с пандой-прилипалой набрало почти 100 миллионов просмотров на "Фейсбуке".
Камеры видеонаблюдения одного из зоопарков китайской провинции Сычуань зафиксировали надоедливую панду, мешающую работнику вольера выполнять свои обязанности, сообщает Life.ru.
Видео, на котором детёныш цепляется за ноги сотрудника зоопарка, выложил в Сеть китайский Центр разведения больших панд. За сутки ролик набрал более 95 миллионов просмотров на "Фейсбуке".
"Я бы не стал даже пытаться работать. Я бы просто играл с пандой, пока руководство не уволило меня", — написал один из комментаторов.
Фото: скриншот
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