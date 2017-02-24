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Против матери, пытавшейся зарезать сына, завели уголовное дело

24 февраля 2017, 09:22

Она находится под подпиской о невыезде.


Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 12 февраля в 20.30 на пульт 102 поступил звонок о том, что ребенок доставлен с ранением доставлен ОДМБ, передает "Мой город".

- 17 февраля ребенок был выписан из больницы и на основании постановления органов опеки и попечительства г.Уральска определен в центр адаптации несовершеннолетних. В настоящее время по данному факту ведется расследование. Возбуждено уголовное дело против матери ребенка по статье 140 ч. 2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Она находится под подпиской о невыезде.

Сейчас женщина мечтает забрать сына из центра адаптации несовершеннолетних и собирает для этого документы.

Юлия Мутылова
Фото mgorod.kz

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