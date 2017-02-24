Против матери, пытавшейся зарезать сына, завели уголовное дело

- 17 февраля ребенок был выписан из больницы и на основании постановления органов опеки и попечительства г.Уральска определен в центр адаптации несовершеннолетних. В настоящее время по данному факту ведется расследование. Возбуждено уголовное дело против матери ребенка по статье 140 ч. 2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" , - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Она находится под подпиской о невыезде.





Сейчас женщина мечтает забрать сына из центра адаптации несовершеннолетних и собирает для этого документы.



