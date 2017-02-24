Против матери, пытавшейся зарезать сына, завели уголовное дело
24 февраля 2017, 09:22
Она находится под подпиской о невыезде.
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 12 февраля в 20.30 на пульт 102 поступил звонок о том, что ребенок доставлен с ранением доставлен ОДМБ, передает "Мой город".
- 17 февраля ребенок был выписан из больницы и на основании постановления органов опеки и попечительства г.Уральска определен в центр адаптации несовершеннолетних. В настоящее время по данному факту ведется расследование. Возбуждено уголовное дело против матери ребенка по статье 140 ч. 2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Она находится под подпиской о невыезде.
Сейчас женщина мечтает забрать сына из центра адаптации несовершеннолетних и собирает для этого документы.
Юлия Мутылова
Фото mgorod.kz
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