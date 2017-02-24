В Костанае после коррупционного скандала повесился начальник ж/д станции
24 февраля 2017, 10:03
Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РК «Доведение до самоубийства».
Правда, кто в числе подозреваемых в доведении до самоубийства, полиция информацию не комментирует, пишет "НК".
- Уголовное дело возбуждено по факту и в ходе следствия будет определен круг подозреваемых, - прокомментировала пресс-секретарь ДВД Елена Кашарина.
23 февраля состоялись похороны бывшего начальника станции «Костанай» Бауржана Танкеева. Похоронили его в г. Лисаковске. Проститься пришли коллеги, родные и близкие. Кстати, были даже антикоррупционщики, по крайней мере, об этом шептались коллеги.
Напомним, Бауржан Танкееев был найден повешенным у себя в доме в Костанае в ночь с 20 на 21 февраля. Мотивом на столь отчаянный шаг стала сложившаяся в последние дни вокруг него ситуация, участниками которой стали сотрудники антикоррупционного ведомства.
Напомним, Танкеева вынудил передать взятку старший офицер ДГД Сункар Козбаков «за не привлечение к уголовной ответственности и не огласку оперативных материалов». Бауржан попросил своего друга адвоката Ерлана Мухамеджанова сторговаться с оперативником и решить вопрос. Мухамеджанов договорился с Козбаковым и передал ему 3 млн тенге. Оба были задержаны с поличным антикоррупционщиками. Козбаков был сразу арестован. Танкеева в этом деле антикоррупционщики представили потерпевшим, и, как следует из предсмертной записки умершего, заставили дать те показания, какие нужны были оперативникам в отношении Козбакова и Ерлана Мухамеджанова.
Мало того, что Танкеев стал участником уголовного дела, так еще попросили уволиться с работы.
- Что сподвигло его на этот шаг, даже не знаем, ведь он был очень сильный человек, всего в жизни добивался сам, – сказал нам один из его друзей, который был на похоронах.
Вообще, Бауржан Танкеев был оптимистом, пять месяцев назад у него родился седьмой ребенок. Как говорят родные, он очень любил своих детей и мечтал их видеть музыкантами, танцорами, много вкладывал их развитие. По сей день в адрес семьи поступают соболезнования со всего Казахстана.
Стоит отметить, что это не первый случай в Костанае, когда человек, попадая в орбиту антикоррупционщиков, заканчивают жизнь самоубийством.
«А ведь это не первый случай суицида у Антикоррупционной службы в Костанае. Не так давно было происшествие, когда юрист из ЮА "Бизнес и право" покончила жизнь самоубийством по делу акиматовского ГАСК. Она была простой и не богатой девушкой. Достаточно оснований для тщательной проверки, чтобы выяснить какими пользуются незаконными методами оперативно-розыскной деятельности сотрудники Антикоррупционной службы. Всем понятно, что разрабатываемые просто так не уходят добровольно из жизни. Это возможно только в случае жестокого психологического прессинга и неправомерного шантажа.Остается надеется, что органы прокуратуры, полиции и национальной безопасности не проявят малодушия. Все таки это жизни людей, а не просто денежные знаки» (стиль и орфография сохранены), - написал в комментариях на сайте «НК» человек под ником «Помню».
Александра Сергазинова
Фото с сайта top-news.kz
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