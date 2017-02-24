Мужчина, сбивший 8-летнюю девочку в Алматы, рассказал о ДТП

Мужчина, виновный в смерти 8-милетней девочки , спрятал свой автомобиль у знакомых в поселке Коксай и спокойно отправился домой. Умирающего ребенка в больницу доставил другой водитель , сообщает patrul.kz





Поселок Коксай Карасайского района. Здесь, во дворе одного из частных домов, намеревался спрятать от глаз полиции свой автомобиль Кеншилик Каниев. Под колесами его машины накануне погибла 8-милетняя девочка.





«Ехал по улице Тауелсиздык к родственникам. Женщина с девочкой стояли. Мать перешла дорогу и начала рукой махать дочери, чтобы та подождала и не переходила. Девочка не послушалась мать и побежала, ударилась о зеркало моей машины. Не знаю, произошла какая-то ошибка», - рассказал задержанный Кеншилик Каниев.





Чтобы хоть как-то ее исправить, водитель посадил окровавленную девочку в машину и направился в больницу. Но так и не доехал. На пересечении улицы Аксайской и проспекта Райымбека он совершает еще одно ДТП.





«Я пересадил ребенка в его машину. Попросил водителя довезти ее в больницу, чтобы не умерла. Сказал, что сам приеду следом, но у меня заглохла машина. К тому же я сильно испугался и не поехал в больницу, а направился домой,» - говорит Кеншилик Каниев.





«Он столкнулся с моей машиной. Девочка была в крови. Мне самому стало плохо от этого, я тоже был в шоковом состоянии. Посадил девочку в машину и повез в больницу. Дождался ее родственников и сотрудников полиции, рассказал им все, что знал. Через 15 минут после того, как ее привезли, врачи вышли и сказали, что она умерла. Но, кажется, она умерла еще на месте наезда», - утверждает Теипжан Ушуров.





Домой Каниев приехал только после того, как спрятал машину.





«Доехал домой. Лег спать, отдохнул. Жене ничего не сказал. Позже признался и попросил, чтобы она завтра испекла 7 шелпеков и раздала соседям», - вспоминает Кеншиллик Каниев.





Пока Каниев отсыпался, вся полиция города работала по ориентировке. Начальником отдела розыска МПС ДВД г. Алматы Ериком Насырбековым срочно была создана оперативная группа. Оперативники обошли не один двор в поисках автомобиля и опросили десятки владельцев. Но не прошло и суток, машина найдена, а виновник задержан









«22 февраля в 19.40 к нам поступил вызов по факту наезда со смертельным исходом на несовершеннолетнюю девочку. Водитель на неустановленной машине с места происшествия скрылся. Путем оперативно-розыскных мероприятий в течение суток была установлена автомашина и водитель в поселке Коксай», - сообщил инспектор отдела розыска МПС ДВД г. Алматы Евгений Павлов.





Задержанному придется отвечать по двум статьям уголовного кодекса: дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и оставление места ДТП. Виновнику грозит внушительный срок лишения свободы.







