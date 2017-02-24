Глава МОН РК Сагадиев учителям: Я вам запрещаю вести бумажные журналы!

Учителя Казахстана боятся переходить на безбумажную отчетность из-за страха перед проверяющими органами. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания МОН РК рассказал глава ведомства Ерлан Сагадиев , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Zakon.kz





«Мы можем сегодня уже, в принципе, бумажную отчетность убрать, - сказал он. - Есть ряд проверяющих всех мастей. Мы прекрасно это понимаем, я сам разговаривал с десятками директоров школ и все говорят одно и то же: «Мы будем вести бумажный журнал, потому что мы боимся». Я говорю: «Я вам запрещу вести бумажные журналы». Они говорят: «Мы будем ночью вести, потому что это деньги. Завтра мне голову отрежут».





Министр успокоил собравшихся - бояться больше некого, потому как этот вопрос он обсудил с генеральным прокурором, министром финансов и премьер-министром на расширенном заседании правительства.





«Мы готовимся к выпуску совместного или инструктивного письма или приказа с министерством финансов и прокуратурой. И этого должно быть достаточно, чтобы проверяющий финансовый не имел права просить бумажную отчетность. Распечатали, печать поставили, вручили - этого должно быть достаточно» - заверил он.





Помимо этого, министр образования попросил своего коллегу – министра финансов контролировать деятельность своих подчиненных на предмет нарушения правила.





«Он вчера уже выступал по этому поводу, что беспричинные проверки будут преследоваться самим министерством финансов. Для нас это вопрос принципиальный, чтобы мы все-таки переломили ситуацию и ввели безбумажную отчетность по Казахстану. Учителю это очень удобно, все его портфолио, все должно находиться в личном кабинете, и проверяя аттестационные органы не должны запрашивать его в бумажном виде» - сказал он.





Министр также убежден, что наличие личного кабинета в единой системе будет удобно и для учеников. «С первого класса и до PhD все должно быть в одном месте, все его документы» - заключил он.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана