Пропавшую в Мангистау 15-летнюю школьницу нашли у знакомых





В ведомстве отметили, что Айман ушла из дома в селе Курык 20 февраля и пропала. На поиски девушки был ориентирован весь личный состав полиции и в ходе оперативно-розыскных мероприятий ее местонахождение было установлено.





- Девушка найдена сотрудниками местной полиции УВД Актау 22 февраля, она находилась в СОТ «Химик» у знакомых. Школьницу передали родителям. В настоящее время с ними и несовершеннолетней Айман Тлегеновой проводятся разъяснительные работы, - рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.





Гульнара Аргын