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Пропавшую в Мангистау 15-летнюю школьницу нашли у знакомых

24 февраля 2017, 13:45

С родителями и самой Айман Тлегеновой проводятся разъяснительные работы.


Пропавшая несколько дней назад 15-летняя жительница села Курык обнаружена живой и невредимой, сообщает пресс-служба ДВД Мангистауской области, передает Tumba.kz.

В ведомстве отметили, что Айман ушла из дома в селе Курык 20 февраля и пропала. На поиски девушки был ориентирован весь личный состав полиции и в ходе оперативно-розыскных мероприятий ее местонахождение было установлено.

- Девушка найдена сотрудниками местной полиции УВД Актау 22 февраля, она находилась в СОТ «Химик» у знакомых. Школьницу передали родителям. В настоящее время с ними и несовершеннолетней Айман Тлегеновой проводятся разъяснительные работы, - рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.

Гульнара Аргын
Фото с сайта Tumba.kz

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