Пострадавшего в ДТП павлодарского полицейского до сих пор не перевезли в Астану
24 февраля 2017, 13:58
После того как Мурат Нурпеисов вышел из комы, было решено перевезти его для дальнейшего лечения в столицу.
Павлодарский полицейский Мурат Нурпеисов, пострадавший в аварии, несколько дней ждет, когда столичная санавиация доставит его в Астану, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Об этом в интервью агентству рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Махаббат Мухамадиева.
- Мурат Нурпеисов еще в Павлодаре. Я запросила информацию у астанинских специалистов, почему и когда планируется его транспортировка в Астану, - сказала Махаббат Мухамадиева.
- Наши врачи готовы его отправить и мы не знаем, почему его до сих пор не забрали, как собирались. Консилиум решил, что пациента необходимо вести в столицу, теперь здесь ничего ему делать не будут. Какие именно манипуляции необходимо провести решат также в Астане.
Напомним, после случившейся аварии, когда полицейская машина, сопровождавшая автобус с детьми, столкнулась с грузовиком, медики диагностировали у Мурата Нурпеисова множественные травмы головы, грудной клетки, перелом ноги . Врачи провели операцию по фиксации сломанной ноги, остальное лечение полицейский должен получить в Астане.
Елизавета Весленёва
Фото с сайта pavlodarnews.kz
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