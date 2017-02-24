В селе близ Астаны объявлен режим ЧС

В Аршалынском районе объявлена чрезвычайная ситуация , передает , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.





«Решением акима Аршалынского района на территории района объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба в связи с аварийным состоянием шлюзового устройства плотины «Безымянная» в селе «Жибек жолы» и угрозой возникновения гидродинамической аварии - разрушения шлюзовых и бетонных конструкций гидротехнического сооружения плотины «Безымянная», - говорится в сообщении.





С рабочим визитом в Аршалынский район прибыли первый заместитель акима Акмолинской области Д. Адильбеков, заместитель акима Акмолинской области Ж. Смаилов, заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК полковник гражданской защиты М. Кульдиков, начальник ДЧС Акмолинской области подполковник гражданской защиты А.Советов, заместитель акима района А.Ибраев. Рабочий визит осуществлен с целью выработки решений по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций в предстоящий весенний паводковый период 2017 года.





Особое внимание было обращено на гидротехническое сооружение - плотину «Безымянная», которая находится в южной части населённого пункта с. Жибек жолы на русле реки Ишим, где сложилась неблагоприятная ситуация: шлюзы находятся в аварийном состоянии, тем самым несут угрозу жизни и здоровью населения села.





В ходе визита рабочей группой были тщательно изучены все участки плотины, согласно данным документации была смоделирована возможная обстановка на местности в случае угрозы прорыва. Были даны четкие рекомендации местным исполнительным органам Аршалынского района. В связи с возникшей угрозой разрушения шлюзовых и бетонных конструкций гидротехнического сооружения плотины в с.Жибек жолы Аршалынского района приказом начальника департамента от 17.02.2017 года за №27 «О приведении подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области в режим повышенной готовности», подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области приведены в режим повышенной готовности до особого распоряжения.