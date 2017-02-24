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Жертвами взрыва в пригороде сирийского Эль-Баба стали 45 человек

24 февраля 2017, 17:53

Террорист-смертник атаковал КПП, находящийся под контролем бойцов Сирийской свободной армии.


В пригороде сирийского города Эль-Баб в пятницу, 24 февраля, взорвался заминированный автомобиль, пишет Lenta.ru.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники в медицинских кругах, жертвами атаки стали 45 человек, десятки получили ранения.

Террорист-смертник атаковал КПП, находящийся под контролем бойцов Сирийской свободной армии. По информации телеканала, среди погибших и раненых много гражданских.

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

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