Жертвами взрыва в пригороде сирийского Эль-Баба стали 45 человек
24 февраля 2017, 17:53
Террорист-смертник атаковал КПП, находящийся под контролем бойцов Сирийской свободной армии.
В пригороде сирийского города Эль-Баб в пятницу, 24 февраля, взорвался заминированный автомобиль, пишет Lenta.ru.
Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники в медицинских кругах, жертвами атаки стали 45 человек, десятки получили ранения.
Террорист-смертник атаковал КПП, находящийся под контролем бойцов Сирийской свободной армии. По информации телеканала, среди погибших и раненых много гражданских.
Фото: Khalil Ashawi / Reuters
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