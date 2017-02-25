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На востоке Китая затонуло рыболовное судно, пропали 13 человек

25 февраля 2017, 09:33

Были спасены семь рыбаков с затонувшего судна, поиски остальных продолжаются.


Рыболовное судно затонуло на востоке Китая, пропали 13 рыбаков. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу в 130 морских милях от города Чжоушань. В момент случившегося на судне длиной 42,6 метра находились 20 человек.

Местные власти запросили флот Восточного моря ВМС КНР оказать помощь в поисково-спасательной операции. В район поисков прибыли три фрегата: "Цзясин", "Ниндэ" и "Эчжоу".

Позднее к операции присоединился еще один корабль ВМС КНР с вертолетом. Кроме этого в поисково-спасательной операции участвует 41 рыболовная лодка, находившаяся недалеко от места бедствия. Были спасены семь рыбаков с затонувшего судна, поиски остальных продолжаются.

Иван Булатов.

Фото: AP Photo/ Japan Coast Guard.

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