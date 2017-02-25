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Жертвами терактов в Хомсе стали более 35 человек

25 февраля 2017, 14:02

Теракты произошли возле здания отделений госбезопасности и отделения военной безопасности.


Жертвами терактов в сирийском городе Хомс стали 35 человек, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.

"Количество жертв достигло 35 человек, десятки ранены. Всего возле двух объектов служб безопасности подорвали более шести смертников", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что теракты произошли возле здания отделений госбезопасности и отделения военной безопасности.

Фото: AFP 2017/ George Ourfalian.

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