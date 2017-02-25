В сирийском Хомсе прогремели несколько взрывов, десятки погибших

В результате взрывов смертников вблизи объектов служб безопасности в сирийском городе Хомс погибли по меньшей мере 42 человека, сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за правами человека. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Власти провинции Хомс подтвердили информацию о нападениях. По их данным, в результате взрывов погибли как минимум 20 человек.

"Взрывы осуществили по меньшей мере шесть смертников, которые совершили самоподрыв у здания службы госбезопасности и у здания военной разведки", - заявил агентству Франс пресс глава правозащитного центра Рами Абдель Рахман. Сирийское государственное телевидение сообщает, что у каждого из двух ведомств взорвались три смертника.

По данным правозащитников, в числе погибших есть высокопоставленные сирийские военные. Как сообщает правозащитный центр, в районах Гута и Мохата после взрывов начались столкновения. Сообщается, что центр города оцеплен.

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник на месте события ранее сообщило, что всего возле двух объектов служб безопасности подорвались более шести смертников, жертвами которых стали 35 человек. Из них 15 человек, по данным агентства, погибли в результате взрывов возле отделения службы военной разведки.

По данным правозащитников из базирующегося в Британии центра, пока неясно, были ли взрывы осуществлены боевиками экстремистской группировки "Исламское государство".

Информация о пострадавших продолжает поступать.

Хомс, который повстанцы называли "столицей революции", сейчас находится под контролем правительственных сил. В декабре 2015 года сирийским властям удалось достичь соглашения о перемирии с повстанцами в районе Хомса. Договоренности предусматривали, что повстанцы покинут свои позиции в несколько этапов в течение двух месяцев.