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Самолет совершил вынужденную посадку в Костанае из-за отказа пассажира снять наушники

25 февраля 2017, 16:13

Теперь правонарушителю может грозить запрет на авиаперелеты сроком до 5 лет.


Из-за отказа пассажира снять аудионаушники самолет совершил вынужденную посадку в Костанае. Об этом корреспонденту Alau.kz сообщили очевидцы, летевшие данным рейсом.

Со слов пассажиров, инцидент произошел 24 февраля на борту самолета, направлявшегося рейсом Костанай-Алматы.

«При взлёте один из пассажиров отказался снять аудионаушники, тем самым нарушив правило безопасности. На что командир мгновенно отреагировал, развернув борт обратно и высадив нарушителя», — рассказали очевидцы.

К слову, теперь правонарушителю может грозить запрет на авиаперелеты сроком до 5 лет.

Между тем, в аэропорту Костаная отказались каким-либо образом комментировать данную новость, ссылаясь на отсутствие руководства.


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