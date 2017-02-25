Самолет совершил вынужденную посадку в Костанае из-за отказа пассажира снять наушники
Теперь правонарушителю может грозить запрет на авиаперелеты сроком до 5 лет.
Из-за отказа пассажира снять аудионаушники самолет совершил вынужденную посадку в Костанае. Об этом корреспонденту Alau.kz сообщили очевидцы, летевшие данным рейсом.
Со слов пассажиров, инцидент произошел 24 февраля на борту самолета, направлявшегося рейсом Костанай-Алматы.
«При взлёте один из пассажиров отказался снять аудионаушники, тем самым нарушив правило безопасности. На что командир мгновенно отреагировал, развернув борт обратно и высадив нарушителя», — рассказали очевидцы.
К слову, теперь правонарушителю может грозить запрет на авиаперелеты сроком до 5 лет.
Между тем, в аэропорту Костаная отказались каким-либо образом комментировать данную новость, ссылаясь на отсутствие руководства.
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