Экспертиза показала наличие морфина в организме лихача на BMW в Алматы

Водитель BMW, оказавший сопротивление сотрудникам полиции, прошел медицинское освидетельствование в городском наркологическом центре Алматы, передает корреспондент patrul.kz.

Напомним, что сегодня утром задержанный пытался скрыться от сотрудников полиции после совершенного им нарушения. Несколько минут, зажатый со всех сторон, как полицейскими машинами, так и гражданским транспортом, нарушитель пытался «улизнуть» от инспекторов.

После задержания водителя BMW повезли на медицинское освидетельствование в городской центр наркологии. Здесь мужчина вел себя очень спокойно - трудно было поверить в то, что некоторое время назад он оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

После всех процедур сдачи анализов медики попросили мужчину подождать результаты в коридоре, здесь нашей съемочной группе удалось узнать, почему он позволил такие выходки на дороге.

- Просто я был на «лишенке», всего два дня оставалась до того, когда мне должны были вернуть права. Но я не выдержал, очень хотелось сесть за руль, поэтому я рискнул и выехал сегодня утром на своей машине, - сообщил водитель BMW.

По результатам анализов выяснилось, что в крови нарушителя присутствует морфин, однако водитель не мог понять, как это вещество попало в его организм. Пассажиркой в машине нарушителя оказалась его случайная знакомая, которую «главный герой» назвал просто девушкой.

В настоящее время на данного водителя составлены три административных протокола: за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, нарушение разметки и неповиновение сотрудникам полиции. Также будет составлен протокол за наезд на сотрудника полиции.