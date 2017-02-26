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Из-за опасности схода лавин закрыт доступ к Шымбулаку

26 февраля 2017, 11:14

Также установлены блок посты с 23 по 27 февраля на автодорогах "Медеу-Шымбулак", "ГЭС-1 -БАО".


В связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской и Южно-Казахстанской областей в период 26-27 февраля ожидается сход снежных лавин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

В связи с этим ограничен посетителей на ГЛК "Шымбулак". Также установлены блок посты с 23 по 27 февраля на автодорогах "Медеу-Шымбулак", "ГЭС-1 -БАО".

Жителям и гостям города не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Фото: kazpravda.kz.

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