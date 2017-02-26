Денис Тен остался без медали Азиады-2017

Его общий результат — 198.88 балла и текущее четвертое место (после 15 выступивших).

Казахстанский фигурист Денис Тен не попал в тройку лучших по итогам короткой и произвольной программ.





В произвольной программе Тен набрал 125.90 балла, что не позволит ему претендовать на высокие места. Его общий результат — 198.88 балла и текущее четвертое место (после 15 выступивших). Лидеры короткой программы на лед пока не выходили.





Напомним, выступая в рамках короткой программы, Тен упал и в итоге занял лишь девятое место.







