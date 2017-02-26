Денис Тен остался без медали Азиады-2017
26 февраля 2017, 12:12
Его общий результат — 198.88 балла и текущее четвертое место (после 15 выступивших).
Казахстанский фигурист Денис Тен не попал в тройку лучших по итогам короткой и произвольной программ.
В произвольной программе Тен набрал 125.90 балла, что не позволит ему претендовать на высокие места. Его общий результат — 198.88 балла и текущее четвертое место (после 15 выступивших). Лидеры короткой программы на лед пока не выходили.
Напомним, выступая в рамках короткой программы, Тен упал и в итоге занял лишь девятое место.
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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