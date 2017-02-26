В Торонто столкнулись около 40 автомобилей

В результате аварии пострадали семь человек.

Около 40 автомобилей столкнулись на одной из скоростных автодорог в крупнейшем канадском мегаполисе Торонто (провинция Онтарио). Об этом сообщил телеканал CBC, передает ТАСС.

По данным представителя полиции Онтарио Джейми Роджерса, семь человек пострадали и были госпитализированы, в основном у людей переломы. Сейчас их жизни вне опасности. Движение на участке, где произошло массовое ДТП, уже восстановлено.

В настоящее время полиция устанавливает причины столь крупной аварии.