Обновлённый Nokia 3310 представили на выставке в Барселоне

Модель будет доступна по цене €49 в жёлтом, красном, сером и тёмно-синем цветах.

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, в ходе презентации на выставке MWC 2017 в Барселоне продемонстрировала сразу три новых устройства.

Прежде всего представители компании рассказали о бюджетных смартфонах Nokia 3 и Nokia 5. Как стало известно в ходе презентации, Nokia 3 получил 5-дюймовый HD-экран, покрытый стеклом GorillaGlass, и 8-мегапиксельную селфи-камеру. Цена устройства составит €139.

В свою очередь, Nokia 5 оборудован 5,2-дюймовым дисплеем и будет продаваться за €189. Оба устройства получат поддержку "умного" помощника Google Assistant и будут доступны в синем, медном, чёрном и серебряном цветах.





Ну и, конечно же, HMD Global представила обновлённую версию легендарного мобильного телефона Nokia 3310. Возрождённый аппарат оснащён 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и даже имеет MicroSD-слот. Модель будет доступна по цене €49 в жёлтом, красном, сером и тёмно-синем цветах.





Представители HMD Global особо отметили, что новые устройства поступят на рынок "в один день по всему миру". Ориентировочно это произойдёт во втором квартале 2017 года.





Кроме того, компания объявила о скором упразднении бренда Withings, под которым ранее выпускались смарт-часы и фитнес-трекеры. Теперь все эти продукты будут продаваться под маркой Nokia.