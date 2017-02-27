В марте ожидаются несколько магнитных бурь

По данным экспертов, март будет «богат» на солнечную активность и нам придется столкнуться с многочисленными буревыми потоками. Благо, почти до середины месяца можно расслабиться, все начнется с «мистического» 13 числа. С этого дня все чувствительным людям, а также лицам почтенного возраста следует быть осторожными и приготовить лекарства, назначенные врачом при хронических заболеваниях.





13 марта магнитные бури будут средними по мощности. Возможны скачки давления, слабость, быстрая утомляемость.

16 - средняя мощность, кроме повышенного давления, может проявляться агрессия, вспыльчивость.

19 - мощность бурь усилится, умножается количество сердечных приступов, артериальных кризов, спазмы сосудов. Снижается активность, повышается утомляемость.

21 - мощность бурь не понизится, высокое артериальное давление, учащенное сердцебиение, болезни сосудов буду тревожить метеозависимых людей. Наряду с агрессивностью, будет проявляться усталость, головокружение, головная боль, шум в ушах.

22 - бури будут влиять на психическое состояние людей. Тревога, агрессия, страх, сердечные приступы, гипертонические кризы создадут дискомфорт не только лицам с хроническими заболеваниями, проблемы могут ощутить и вполне здоровые. Особенно следует быть внимательным к тем, у кого есть нарушения в психике, неврологические заболевания. 28 и 29 числа - магнитные бури влияют на настрой, возникает депрессия, усталость. В эти дни нельзя оставлять близких без внимания, необходимо настроить его на позитив, пригласить на тихий отдых.

Как преодолеть опасные дни





Представленное расписание должно стать для метеозависимых людей, своего рода, компасом в планировке будущего месяца.

За несколько дней до наступления магнитных дат необходимо: - отказаться от вредной и тяжелой пищи: острого, жирного копченого, сладкого; - не пить алкоголь, не курить; - не нагружать организм посещением спортивных залов, отказаться от любых видов нагрузок; - заранее начать прием лекарственных средств, назначенных врачом при наличии хронических болезней; - разгрузить организм, очиститься от шлаков, «сесть» на щадящую диету. В опасные дни следует избегать мест столпотворения, не планировать серьезные переговоры, деловые встречи.



