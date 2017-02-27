В марте ожидаются несколько магнитных бурь
27 февраля 2017, 11:17
Все начнется с «мистического» 13 числа.
По данным экспертов, март будет «богат» на солнечную активность и нам придется столкнуться с многочисленными буревыми потоками. Благо, почти до середины месяца можно расслабиться, все начнется с «мистического» 13 числа. С этого дня все чувствительным людям, а также лицам почтенного возраста следует быть осторожными и приготовить лекарства, назначенные врачом при хронических заболеваниях.
13 марта магнитные бури будут средними по мощности. Возможны скачки давления, слабость, быстрая утомляемость.
16 - средняя мощность, кроме повышенного давления, может проявляться агрессия, вспыльчивость.
19 - мощность бурь усилится, умножается количество сердечных приступов, артериальных кризов, спазмы сосудов. Снижается активность, повышается утомляемость.
21 - мощность бурь не понизится, высокое артериальное давление, учащенное сердцебиение, болезни сосудов буду тревожить метеозависимых людей. Наряду с агрессивностью, будет проявляться усталость, головокружение, головная боль, шум в ушах.
22 - бури будут влиять на психическое состояние людей. Тревога, агрессия, страх, сердечные приступы, гипертонические кризы создадут дискомфорт не только лицам с хроническими заболеваниями, проблемы могут ощутить и вполне здоровые. Особенно следует быть внимательным к тем, у кого есть нарушения в психике, неврологические заболевания.
28 и 29 числа - магнитные бури влияют на настрой, возникает депрессия, усталость. В эти дни нельзя оставлять близких без внимания, необходимо настроить его на позитив, пригласить на тихий отдых.
Как преодолеть опасные дни
Представленное расписание должно стать для метеозависимых людей, своего рода, компасом в планировке будущего месяца.
За несколько дней до наступления магнитных дат необходимо:
- отказаться от вредной и тяжелой пищи: острого, жирного копченого, сладкого;
- не пить алкоголь, не курить;
- не нагружать организм посещением спортивных залов, отказаться от любых видов нагрузок;
- заранее начать прием лекарственных средств, назначенных врачом при наличии хронических болезней;
- разгрузить организм, очиститься от шлаков, «сесть» на щадящую диету.
В опасные дни следует избегать мест столпотворения, не планировать серьезные переговоры, деловые встречи.
Источник: 2017god.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846269-f02882c71c4c061824190b9fdc5129c9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...