В Атырауской области мужчина лечил зубную боль марихуаной
27 февраля 2017, 11:47
Курильщику марихуаны было назначено наказание в виде 100 часов общественных работ.
На сто часов общественных работ был наказан мужчина за курение марихуаны якобы в терапевтических целях, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как было установлено, в августе прошлого года подсудимый собрал урожай конопли на участке «Алгабас Жорык» Индерского района. 15 корней дикорастущей марихуаны он высушил в микроволновой печи, измельчил и расфасовал в два свертка.
- В ходе судебного заседания подсудимый признался, что курил марихуану в медицинских целях, как средство для борьбы с зубной болью, и попросил суд смягчить ему наказание, - сообщили в пресс-службе Индерского районного суда.
Индерский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимого по ч.2 ст.296 УК Республики Казахстан - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств". Курильщику марихуаны было назначено наказание в виде 100 часов общественных работ.
Фото: narodnaia-medicina.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846280-aa818fd0a9b18894646509b204691ee9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...