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В Атырауской области мужчина лечил зубную боль марихуаной

27 февраля 2017, 11:47

Курильщику марихуаны было назначено наказание в виде 100 часов общественных работ.


На сто часов общественных работ был наказан мужчина за курение марихуаны якобы в терапевтических целях, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как было установлено, в августе прошлого года подсудимый собрал урожай конопли на участке «Алгабас Жорык» Индерского района. 15 корней дикорастущей марихуаны он высушил в микроволновой печи, измельчил и расфасовал в два свертка.

- В ходе судебного заседания подсудимый признался, что курил марихуану в медицинских целях, как средство для борьбы с зубной болью, и попросил суд смягчить ему наказание, - сообщили в пресс-службе Индерского районного суда.

Индерский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимого по ч.2 ст.296 УК Республики Казахстан - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств". Курильщику марихуаны было назначено наказание в виде 100 часов общественных работ.

Фото: narodnaia-medicina.ru


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