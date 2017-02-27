Атырауский областной суд опровергает информацио о попытке самоподжога перед зданием суда
27 февраля 2017, 15:58
В пресс-службе суда утверждают, что данный инцидент не соответствует действительности.
26 февраля 2017 года на сайте «Единая Медийная Площадка Демократических Сил Казахстана» была опубликована информация о том, что 25 февраля перед зданием Атырауского областного суда 29 летний житель Атырау совершил попытку самосожжения.
"Такой инцидент произошел ровно год назад 25 февраля 2016 года, где гражданин Кехаев Артем Акимович являясь истцом по делу о выделе доли в денежном выражении с родственников не согласившись с решением суда, перед зданием Атырауского областного суда совершил попытку самоподжога. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали ему пламенный ожог 2-3 степени в области шеи и правой кисти. Все материалы по данному происшествию были переданы в органы полиции для проведения соответствующих следственных действий" - говорится в сообщении пресс-службы суда, передает Zakon.kz.
Фото с сайта atr.sud.kz
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