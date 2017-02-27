Неизвестные в Актау разбили стекла более 10 автомобилей

Полиция собирает материалы для возбуждения дела. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

Жители Актау, которые 26 февраля припарковали автомобили во дворах 28 микрорайона, утром, 27 февраля, обнаружили, что у машин разбиты стекла. По словам автовладельцев, пострадало более 10 авто, с ообщает "Лада".





В правоохранительных органах сообщили, что с заявлениями в УВД Актау обратились девять человек. Полиция собирает материалы для возбуждения дела. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.





Один из пострадавших - Владимир - владелец Nissan Qashqai, проживающий в 14 доме 28 микрорайона, предполагает, что стекла разбивали свечами зажигания. Количество поврежденных автомобилей, по словам мужчины, более 12.





- В 10 утра мне позвонили в дверь полицейские. Они сообщили, что мой автомобиль является двенадцатым, пострадавшим от рук вандалов. Я приехал на СТО, чтобы заменить стекла, там уже было около 10 автомобилей из нашего микрорайона с такими же повреждениями. Интересно, что из автомобилей ничего не похитили, - рассказал Владимир.





Ущерб, нанесенный Nissan Qashqai, по словам Владимира, составил более 50 тысяч тенге.





Мадина, владелица Toyota Corolla, сообщила, что ее автомобиль был припаркован во дворе 35 дома 28 микрорайона. Утром, выходя на работу, она увидела разбитое стекло передней пассажирской двери.





- Ничего из салона не похитили. Только разбили стекло. Остался открытый бардачок, но там у меня не было ничего ценного. Злоумышленники не оставили отпечатков, - рассказала потерпевшая.





Сумма ущерба, по словам Мадины, вместе с ремонтом составляет около 100 тысяч тенге.





Напомним, подобный инцидент произошел рядом с Центром обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне 11 декабря 2016 года. У четырех машин были выбиты стекла, у некоторых авто оторваны зеркала заднего вида. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч тенге.





Как сообщили позже в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 23-летнего местного жителя, который дал признательные показания. На момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии.





Позже подозреваемый в разгроме автомобилей в 35 микрорайоне Актау попал под амнистию.





Сергей Кораблев.



