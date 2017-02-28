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Полицейские Бруклина взяли на службу кота

28 февраля 2017, 06:50

Кот по кличке Мартин ловит на участке мышей, помогает с оставшимися объедками на столе, а также поднимает всем настроение в течение всего напряжённого рабочего дня.


Американские полицейские приютили бездомного котёнка, который через несколько месяцев стал настоящим копом, сообщает Life.ru.

Кот по кличке Мартин ловит на участке мышей, помогает с оставшимися объедками на столе, а также поднимает всем настроение в течение всего напряжённого рабочего дня.

Полицейские обустроили ему целый уголок. Каждую неделю они назначают дежурного, который убирает за Мартином и кормит его. Но самое главное, что кот отвечает бесконечной благодарностью, поднимая всем окружающим настроение.

"Он, словно собака: достаточно позвать его, и он сразу прибегает. Мне кажется, Мартин даже не осознаёт, что он кот. В участке нет ни одного человека, который не обожал бы этого мышелова", - рассказывает инспектор Уильям Тейлор.

Фото: социальные сети



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