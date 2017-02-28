Полицейские Бруклина взяли на службу кота

Полицейские обустроили ему целый уголок. Каждую неделю они назначают дежурного, который убирает за Мартином и кормит его. Но самое главное, что кот отвечает бесконечной благодарностью, поднимая всем окружающим настроение.





"Он, словно собака: достаточно позвать его, и он сразу прибегает. Мне кажется, Мартин даже не осознаёт, что он кот. В участке нет ни одного человека, который не обожал бы этого мышелова", - рассказывает инспектор Уильям Тейлор.